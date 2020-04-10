Зимнюю автодорогу Салехард - Надым на Ямале закрыли до следующего сезона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Зимняя автодорога Салехард - Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыта с 10 апреля до следующей зимы, сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"Сегодня, 10 апреля, с 00:00 часов закрыта для проезда зимняя автодорога Салехард - Надым. На ледовых переправах выявлено наличие поверхностных вод, что не гарантирует безопасного проезда. Напомним, проезд по строящейся дороге Надым - Салехард запрещен. Планируется в конце этого года открыть проезд по автодороге в переходном типе дорожного покрытия (часть в щебне, часть в асфальте)", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется активное строительство трассы Салехард - Надым, пустить движение по которой планируется в этом году. Дорога длиной 344 км пройдет по болотистой местности и соединит крупные города, между которыми сейчас есть только зимники и авиасообщение. Как сообщал ранее глава региона Дмитрий Артюхов, трасса должна связать Салехард с сетью федеральных дорог, в том числе обеспечив транспортную связь с Тюменью и Екатеринбургом.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), который не введен в эксплуатацию.