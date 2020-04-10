В Югре задействует систему распознавания лиц для контроля соблюдения режима самоизоляции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) со следующей недели начнут контролировать соблюдение режима обязательной самоизоляции с помощью системы распознавания лиц. Об этом в пятницу сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.
"Со следующей недели мы начинаем тестировать информационно-аналитическую систему "Цифровой пропуск", которая будет осуществлять оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных граждан. В совокупности с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома", - сказала она.
По ее словам, результаты мониторинга, представленные названными техническими средствами, будут основанием для наложения штрафов лицам, нарушивших правила самоизоляции.
Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин сообщил ТАСС, что запуск системы планируется в начале следующей недели. "Сейчас идет проработка всех моментов по функционалу системы. Запуск планируется в начале следующей недели", - сказал он, не уточняя подробности.
Как сообщается в пятницу в оперативном штабе Югры по ситуации с коронавирусом со ссылкой на департамент здравоохранения региона, в регионе зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Состояние у двух пациентов - тяжелое, 35 пациентов находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Всего в Югре к настоящему времени выписаны из больниц четыре человека.
Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре был введен 31 марта, а затем продлен до 1 мая. Ранее губернатор Югры подписала постановление, разрешающее деятельность ряду предприятий, в частности, в сфере ТЭК, фермерским хозяйствам, СТО, банкам, страховым компаниям, стройкомпаниям, СМИ, телекоммуникационным и логистическим предприятиям. 9 апреля в регионе разрешили работать парикмахерским, салонам красоты по предварительной записи, компаниям, оказывающим ритуальные услуги, химчистки, прачечным, автомойкам, магазинам, продающим сотовые телефоны, очки, линзы. Также теперь в Югре жители могут ездить на дачные участки.