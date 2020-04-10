В Югре задействует систему распознавания лиц для контроля соблюдения режима самоизоляции

"Со следующей недели мы начинаем тестировать информационно-аналитическую систему "Цифровой пропуск", которая будет осуществлять оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных граждан. В совокупности с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома", - сказала она.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) со следующей недели начнут контролировать соблюдение режима обязательной самоизоляции с помощью системы распознавания лиц. Об этом в пятницу сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

По ее словам, результаты мониторинга, представленные названными техническими средствами, будут основанием для наложения штрафов лицам, нарушивших правила самоизоляции.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин сообщил ТАСС, что запуск системы планируется в начале следующей недели. "Сейчас идет проработка всех моментов по функционалу системы. Запуск планируется в начале следующей недели", - сказал он, не уточняя подробности.

Как сообщается в пятницу в оперативном штабе Югры по ситуации с коронавирусом со ссылкой на департамент здравоохранения региона, в регионе зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Состояние у двух пациентов - тяжелое, 35 пациентов находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Всего в Югре к настоящему времени выписаны из больниц четыре человека.

Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре был введен 31 марта, а затем продлен до 1 мая. Ранее губернатор Югры подписала постановление, разрешающее деятельность ряду предприятий, в частности, в сфере ТЭК, фермерским хозяйствам, СТО, банкам, страховым компаниям, стройкомпаниям, СМИ, телекоммуникационным и логистическим предприятиям. 9 апреля в регионе разрешили работать парикмахерским, салонам красоты по предварительной записи, компаниям, оказывающим ритуальные услуги, химчистки, прачечным, автомойкам, магазинам, продающим сотовые телефоны, очки, линзы. Также теперь в Югре жители могут ездить на дачные участки.