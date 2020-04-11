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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор Ямала опроверг сообщения о скрывшем поездку за рубеж руководителе месторождения

По словам Дмитрия Артюхова, соответствующую информацию он запросил у специальных служб

ТАСС, 11 апреля. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что один из руководителей месторождения в поселке Пангоды отдыхал за границей, после чего скрыл это, что привело к вспышке заболеваемости в поселке. Об этом глава региона рассказал в опубликованном в субботу видеообращении к жителям Ямала.

"Не могу не отреагировать на одну историю, которая сейчас разворачивается в соцсетях. Неделю назад в интернете увидел обвинение в адрес одного из руководителей на Пангодинском месторождении, писали о том, что он уезжал за границу, скрыл это и заразил всех остальных. За неделю версия стала чуть ли не официальной <…> Я обратился к специальным службам, пограничникам, которые дали мне полную информацию о всех передвижениях этого человека за последние месяцы. Не был он ни в какой Италии, да и вообще за границей не был с прошлого года", - сказал Артюхов.

По последним данным в поселке Пангоды зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Один из заболевших ранее умер.

Пангоды - поселок городского типа в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России. В поселке расположено Медвежинское газопромысловое управление ООО "Газпром добыча Надым". В Пангодах проживает более 11 тыс. человек.

В ЯНАО 11 апреля подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в регионе - 58, один из заразившихся ранее умер. Все новые случаи приходятся на Салехард. Контактны по заболевшим установлены, люди обследованы и изолированы. Из числа подтвержденных больных госпитализирован 31 пациент, 26 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Из госпитализированных пациентов в данный момент один находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ, один - в тяжелом. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
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