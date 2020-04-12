Свердловский губернатор напомнил верующим о соблюдении мер профилактики при пандемии

ТАСС, 12 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Вербное воскресенье на своей странице напомнил верующим о том, что нужно соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться коронавирусом. При этом он опубликовал фото, на котором люди в храме целителя Пантелеимона в Екатеринбурге не держат безопасную дистанцию.

"Сегодня Вербное воскресенье - праздник, который много значит для всех православных <…> На фото - храм целителя Пантелеймона на улице Лучевой в Екатеринбурге. Прямо сейчас. Как вы понимаете, ни о каком социальном дистанцировании речи не идет", - написал губернатор в Instagram.

Он отметил, что в Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей. "Один из настоятелей несколько дней назад попал в реанимацию. Это объективные факты, изучите новости, если не хотите верить мне на слово", - предупредил Куйвашев.

По словам губернатора, патриарх Кирилл прямо призвал всех к домашней молитве, в том числе и в Вербное воскресенье, и в Пасху. "Понимаю, нам всем сейчас нужна надежда, нужны силы и вера в то, что мы обязательно справимся с этим сложным периодом. Но поход в храм - не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции, от которой каждый день по всему миру в жутких страданиях, задыхаясь, умирают люди", - отметил чиновник.

По последним данным, четыре новых случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Свердловской области. Всего на Среднем Урале лабораторно подтверждены 78 случаев заражения.