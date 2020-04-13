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Пандемия коронавируса нового типа

Самолет с гуманитарным грузом для борьбы с коронавирусом прибыл из Китая в Екатеринбург

Спецборт доставил на Урал 3 млн индивидуальных медицинских масок, 300 тыс. перчаток, 40 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. очков
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Описание
Самолет авиакомпании Sunday airlines с гуманитарным грузом из Шанхая в аэропорту Кольцово
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Выгрузка гуманитарного груза
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Загрузка в фуру части гуманитарного груза, привезенного на Урал для борьбы с коронавирусной инфекцией
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Спецборт с первой партией дефицитных медицинских товаров, которые применяются для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции, прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово из Шанхая, передает корреспондент ТАСС.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей - оба региона получат одинаковое количество изделий, их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, благотворительные и волонтерские организации.

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"Дефицитные медицинские товары закупила и привезла Русская медная компания (РМК) совместно с Фондом святой Екатерины. Самолет с 27 тоннами гуманитарного груза совершил посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром 13 апреля. Спецборт из Китая доставил на Урал 3 млн индивидуальных медицинских масок, 300 тыс. перчаток, 40 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. очков", - сообщила пресс-служба РМК.

Следующие поставки запланированы на 14, 15 и предварительно 16 апреля. "Общий объем груза - около 1 тыс. кубометров, вес - свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры - более 10,6 млн единиц изделий на сумму около $5 млн", - добавили в РМК.

Для оперативного приема груза полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обратился в федеральное правительство, которое приняло отдельное постановление, упростившее процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа. "Изменения <...> значительно упростят оказание благотворительной помощи в борьбе с вирусом", - отметил представитель председателя совета директоров РМК Кирилл Ирха.

Как сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, защитные костюмы будут переданы медицинским работникам. "При сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до 1 тыс. защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы 4 тыс. масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории, кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть - Роспотребнадзору", - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

О ситуации с коронавирусом

В Свердловской области сейчас зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом - регион находится на первом месте на Урале по количеству заразившихся. На втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округе (ЯНАО) с 62 случаями, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 41 случай, в Челябинской области - 40, в Тюменской - 39, в Курганской - четыре. Всего на Урале зафиксировано 264 случая заражения коронавирусом.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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