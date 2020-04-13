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Житель Югры отдал более 4 млн рублей мошенникам, которые представились брокерами

Возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апреля. /ТАСС/. Житель Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отдал более четырех миллионов рублей неизвестным, пытаясь вывести деньги с биржи. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, 65-летнему жителю Пыть-Яха позвонил мужчина, представился брокером и предложил вступить в фондовую биржу, где можно приобрести иностранную валюту и заработать денежные средства. При этом звонивший заверил мужчину, что лично будет курировать весь процесс, обучать, подсказывать и полностью помогать в бирже.

"Брокер рассказал мужчине о большой выгоде при покупке иностранной валюты в фондовой бирже. <…> Не понимая всех программ и системы работы в фондовой бирже, потерпевший полностью поручился брокеру, которому дал доступ в свой интерфейс персонального компьютера <…> и сообщил все свои данные, направив через WhatsApp на абонентский номер брокера фотографии своих банковских карт, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также сообщал разовые пароли, которые приходили смс-сообщениями на мобильный телефон", - сказано в сообщении.

Путем удаленного доступа брокер производил ставки по сделкам на золото, нефть, газ, а также приобретал криптовалюту, а потерпевший подтверждал все смс-сообщения, которые приходили ему на абонентский номер. В результате с банковской карты у него было списано более 1 млн рублей. Через две недели мужчина увидел, что его прибыль от ставок оставила 5,6 млн рублей и попросил брокера вывести все деньги с биржи, в ответ его попросили оплатить налог на данную сумму и продиктовать коды из смс-сообщений. В результате с карты потерпевшего было списано еще около 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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