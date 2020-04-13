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Пандемия коронавируса нового типа

В УФО планируют на 40% увеличить число лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус

По состоянию на 13 апреля в округе их 43

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Количество лаборатории в шести регионах Уральского федерального округа (УФО), которые могут проводить тесты на определение коронавируса у пациентов, может вырасти почти на 40% - с 43 до 60. Об этом сообщил в понедельник на совещании по профилактике распространения инфекции полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

Всего на Урале зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом. В Свердловской области зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, область находится на первом месте среди регионов УФО по количеству заразившихся. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округе (ЯНАО) - там 66 случаев. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 41 случай, в Челябинской - 43, В Тюменской области зафиксировано 53 случаев заражения коронавирусом, а в Курганской - четыре.

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"На 2 апреля на территории округа тестирование проводилось в 29 лабораториях, на 13 апреля уже 43 лаборатории осуществляют диагностику, в том числе три частных клиники. Еще 17 лаборатории в округе готовы развернуть свою работу, документы направлены на согласование в Роспотребнадзор", - сказал Цуканов.

Полпред добавил, что больше всего лаборатории в Свердловской, Челябинской областях, а также 9 лабораторий в Ямало-Ненецком автономном округе. Меньше всего в Курганской области - три лаборатории. На 12 апреля в округе за сутки выполнено 6,1 тыс. исследований, общая мощность составляет 10, 7 тыс. исследований.

"В то же время наращивание мощностей по проведения диагностики на коронавирус сдерживается недостатком лабораторных площадей, дефицитом кадров, оборудования и необходимых расходных материалов. Несмотря на открытие ряда маломощных лабораторий, основная нагрузка продолжает ложиться на федеральные центры гигиены и благополучия в регионах", - отметил Цуканов.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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