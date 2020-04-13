В Екатеринбурге запустили платформу INNOPROM ONLINE

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет на платформе INNOPROM ONLINE, которая была запущена после переноса мероприятия с июля 2020 на июль 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в Instagram.

"Десять лет российское и международное бизнес-сообщество приезжали на ИННОПРОМ. Сейчас ИННОПРОМ онлайн придет к каждому, чтобы выполнить свою функцию - объединить профессиональную аудиторию в ситуации необходимой разобщенности, мобилизовать ресурсы самым эффективным образом, будучи вооруженными информацией из первых уст ключевых экспертов - спикеров ИННОПРОМ. INNOPROM ONLINE - индустрия в эпоху digital. Это платформа для тех, кто смотрит в будущее и хочет понимать, какой будет глобальное производство завтра", - написала она и добавила, что первая сессия на онлайн платформе пройдет 15 апреля.

Казакова сообщила, что ИННОПРОМ является главной коммуникационной площадкой для промышленности и в сегодняшних условиях нельзя ждать до лета или осени. "Она должна начать свою работу прямо сейчас", - отметила министр.

В соответствии с информацией на официальном сайте выставки, для первой сессии "Производственный персонал: из офлайна в онлайн или…" спикерами заявлены заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, директор по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО "Русская медная компания" Анна Шабарова, директор по персоналу ПАО "Соллерс" Елена Семенова, директор по организационному развитию и персоналу Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Оксана Назарова.

Там же анонсированы еще 4 сессии: "Роботы - это ваш шанс", "Технологии для городов: карантин на всю жизнь", "Россия в глобальных производственных цепочках", "Промышленный IT: этот безумный мир возможностей".

Ранее сообщалось, что международная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге перенесена с июля 2020 года на июль 2021 года на фоне ситуации с коронавирусом.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2012 году правительство РФ присвоило выставке федеральный статус. Странами-партнерами в разные годы выступали Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония. В 2019 году мероприятие посетили более 43 тысяч человек.