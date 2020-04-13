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Пандемия коронавируса нового типа

Регионам Урала дополнительно выделили более 470 млн рублей на выплаты медикам

Полпред в УФО Николай Цуканов поручил губернаторам "моментально довести до врачей поступающие из федерального бюджета средства"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО) получили от правительства РФ в общей сложности более 470 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, сообщил в понедельник на совещании по профилактике распространения коронавируса полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов.

На Урале зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом, наибольшее их число приходится на Свердловскую область (85). В Ямало-Ненецком автономном округе 66 подтвержденных случаев, в Ханты-Мансийском - 41, в Челябинской области - 43, в Тюменской - 53, в Курганской - четыре.

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"Правительством РФ всем субъектам УФО распределено 470 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Ваша задача, [губернаторов], - моментально довести до врачей поступающие из федерального бюджета средства, специалисты должны почувствовать, что их труд оценен", - сказал Цуканов.

Полпред добавил, что в трех регионах округа допвыплаты за счет региональных бюджетов уже закреплены в документах. В Тюменской и Челябинской областях документы по данному вопросу находятся в стадии подготовки, в Курганской области повышение выплат предусмотрено за счет перераспределения фонда оплаты труда.

Регионам поручили пересмотреть соглашения по оказанию медпомощи

Власти всех шести регионов Уральского федерального округа должны в течение недели пересмотреть межрегиональные соглашения по оказанию медицинской помощи для профилактики распространения коронавируса, сообщил Цуканов.

"В рамках исполнения поручения президента РФ необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть межрегиональные соглашения о взаимодействии по оказанию медицинской помощи с учетом распространения новой инфекции. Думаю, недели для проведения этой работы достаточно", - сказал полпред.

Полпред добавил, что нужно предусмотреть выезды скорой помощи в соседние регионы и прием больных из других регионов. Цуканов предложил разработать механизмы для переброски аппаратов ИВЛ из одного региона в другой при необходимости. Также полпред попросил регионы округа помочь по возможности Курганской области, которая испытывает наиболее острый дефицит в медицинском оборудовании и средствах защиты.

"Приведу цитату из письма одного из губернаторов в мой адрес: "Специфика противоэпидемических мероприятий предполагает меры строгой изоляции и ограничения передвижения. Межрегиональное взаимодействие не планируется". Считаю, что такой подход недопустим", - сказал Цуканов.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Цуканов сообщил о дефиците компонентов для аппаратов ИВЛ во всех регионах Урала
По словам полпреда в УФО, наблюдается также дефицит другого медицинского оборудования и защитных материалов
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