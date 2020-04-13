{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганские власти планируют ужесточить наказание за поджог травы

Глава региона Вадим Шумков уточнил, что речь идет о полной компенсации ущерба от пожаров самими поджигателями
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. Власти Курганской области намерены ужесточить наказание за поджог травы из-за ситуации с пожарами в регионе. Губернатор области Вадим Шумков дал поручение предусмотреть полную компенсацию ущерба от пожаров самими поджигателями.

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Как уточнил ТАСС глава региона, большинство случаев пожаров было связано с человеческим фактором.

"Действующее законодательство пока предусматривает только штрафы, если речь идет о поджигании травы. Поручил коллегам проработать вопрос привлечения к ответственности на предмет полной компенсации причиняемого такими поджигателями ущерба, включая расчет выезда нарядов, а также ужесточение за рецидив. <...> Еще раз всех вас прошу - нам всем хватает проблем с другими рисками, включая вирусную. Сил и средств на все может элементарно не хватить", - сообщил он на своей странице в Instagram.

Так, в этом году с начала пожароопасного сезона правоохранительные органы вычислили поджигателя, устроившего поджоги в районе села Рычкова. Второй год подряд в этом месте возникает первый в сезоне пожар. "За прошедшую неделю задержали еще 5 его последователей в других районах области. Уже почти 30 поджогов травы и леса", - уточнил Шумков.

Ранее он объявил об ужесточении ограничения посещения лесов в 2020 году - главы муниципалитетов, лесники и МЧС будут патрулировать въезды в леса.

В этом году правительство области ввело особый противопожарный режим с 5 апреля в связи с началом пожароопасного сезона. Постановлением, в частности, вводится запрет на сжигание мусора и растительности, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды при объявлении штормового предупреждения - запрет на топку печей и котельных установок без искрогасителей и другие ограничения.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В регионах УФО разнообразят онлайн-обучение и введут пропускной режим
Усиление контроля вводят в Югре, Курганской области, систему пропусков планируют протестировать в Челябинской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС