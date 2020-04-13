Курганские власти планируют ужесточить наказание за поджог травы

ТАСС, 13 апреля. Власти Курганской области намерены ужесточить наказание за поджог травы из-за ситуации с пожарами в регионе. Губернатор области Вадим Шумков дал поручение предусмотреть полную компенсацию ущерба от пожаров самими поджигателями.

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Как уточнил ТАСС глава региона, большинство случаев пожаров было связано с человеческим фактором.

"Действующее законодательство пока предусматривает только штрафы, если речь идет о поджигании травы. Поручил коллегам проработать вопрос привлечения к ответственности на предмет полной компенсации причиняемого такими поджигателями ущерба, включая расчет выезда нарядов, а также ужесточение за рецидив. <...> Еще раз всех вас прошу - нам всем хватает проблем с другими рисками, включая вирусную. Сил и средств на все может элементарно не хватить", - сообщил он на своей странице в Instagram.

Так, в этом году с начала пожароопасного сезона правоохранительные органы вычислили поджигателя, устроившего поджоги в районе села Рычкова. Второй год подряд в этом месте возникает первый в сезоне пожар. "За прошедшую неделю задержали еще 5 его последователей в других районах области. Уже почти 30 поджогов травы и леса", - уточнил Шумков.

Ранее он объявил об ужесточении ограничения посещения лесов в 2020 году - главы муниципалитетов, лесники и МЧС будут патрулировать въезды в леса.

В этом году правительство области ввело особый противопожарный режим с 5 апреля в связи с началом пожароопасного сезона. Постановлением, в частности, вводится запрет на сжигание мусора и растительности, на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды при объявлении штормового предупреждения - запрет на топку печей и котельных установок без искрогасителей и другие ограничения.