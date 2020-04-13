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Пандемия коронавируса нового типа

Югра запустила систему распознавания лиц для контроля режима самоизоляции

До 20 апреля она будет работать в тестовом режиме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начали контролировать соблюдение режима обязательной самоизоляции с помощью системы распознавания лиц, заработавшей в понедельник. Об этом сообщил журналистам директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Ранее глава региона Наталья Комарова сообщала, что тестирование информационно-аналитической системы "Цифровой пропуск" начнется с 13 апреля. Она будет осуществлять оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, а данные факты станут основанием для наложения штрафов нарушителям. Тестирование получения электронных пропусков начнется с пожилых граждан и тех, кто вернулся в округ из-за границы.

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"Сегодня мы запустили систему в тестовом режиме. За текущую неделю мы хотим ее апробировать и понять, достаточно ли вносимой информации или она избыточна. С 20 апреля планируем ее запустить в полном режиме. Эта система будет действовать во всех муниципалитетах Югры, в том числе удаленных поселениях. <…> Информация будет зафиксирована и передана в уполномоченные органы, которые контролируют исполнение режима самоизоляции. Если коротко: есть уведомление в системе - нет основания для штрафа за нарушение режима самоизоляции", - сказал Ципорин.

По его словам, чтобы оставить заявку жителям нужно будет зайти на сайт https://sidimdoma.admhmao.ru с компьютера или телефона (через мобильное приложение "Госуслуги Югры") или позвонить на единый номер по противодействую коронавирусу в Югре (8-800-200-01-12) и оставить заявку с указанием фамилии, имени и данным о том, куда, по какой причине и во сколько заявитель хочет выйти. "Там же юридические лица подают информацию о своих сотрудниках, которые остаются на рабочих местах, пишут график их движения. Мы стараемся сделать систему наиболее простой. Например, в Москве необходимо подтверждение записи в единой системе идентификации и аутентификации. Мы все упростили, чтобы жителям и компаниям было проще ей пользоваться", - сказал он.

Ципорин добавил, что заявку, например, нужно оставлять, при походе в магазин или поездке на работу. При этом с собой у человека должен быть только паспорт. Он уточнил, что система "Безопасный город" будет следить за скоплениями людей и передавать информацию в правоохранительные органы, чтобы их сотрудники могли подойти к людям и уточнить причину появления на улице. "Она нужна для мониторинга скопления людей на улицах, распознавания людей, поскольку в регионе действует режим самоизоляции. Соответственно, патрули смогут подойти к скоплениям людей и уточнить, оставляли ли они заявку на выход, являются работниками или нарушителями", - уточнил он.

Как сообщили в понедельник в оперативном штабе Югры по ситуации с коронавирусом, на 11:30 (09:30 мск) 13 апреля из 41 лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции в Югре три пациента - в тяжелом состоянии, один из них на аппарате ИВЛ. Остальные 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, еще пять выписаны в связи с выздоровлением.

О режиме самоизоляции в Югре

Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре был введен 31 марта, а затем продлен до 1 мая. Ранее губернатор Югры подписала постановление, разрешающее деятельность ряду предприятий, в частности, в сфере ТЭК, фермерским хозяйствам, СТО, банкам, страховым компаниям, стройкомпаниям, СМИ, телекоммуникационным и логистическим предприятиям. 9 апреля в регионе разрешили работать парикмахерским, салонам красоты по предварительной записи, компаниям, оказывающим ритуальные услуги, химчисткам, прачечным, автомойкам, магазинам, продающим сотовые телефоны, очки, линзы. Также теперь в Югре жители могут ездить на дачные участки.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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