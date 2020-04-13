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Более 10 крупных учений состоятся в Центральном военном округе в апреле

Они пройдут на полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии

ТАСС, 13 апреля. Более 10 крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) состоятся в этом месяце в рамках контрольной проверки войск округа. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В ходе более 10 крупных учений особое внимание будет уделено совершенствованию применению разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов в составе мотострелковых и танковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. В первую очередь будет оцениваться умение командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника, а также применение мобильных огневых групп с учетом опыта военных конфликтов современности", - сказал он.

Ранее командующий войсками ЦВО заявлял, что за счет тотального внедрения в практику действий ракетных войск и артиллерии разведывательных ударных и огневых комплексов удалось в два раза сократить время на выполнение огневых задач и в три раза уменьшить расход боеприпасов, не снижая при этом эффективности огневого поражения

В пресс-службе ЦВО уточнили, что маневры пройдут на полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. В ходе контрольной проверки за зимний период обучения объединения, соединения и воинские части крупнейшего в России военного округа отработают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Теги
РоссияЛапин, Александр Павлович
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