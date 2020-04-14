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Челябинские аграрии увеличат в два раза площадь сева нетрадиционных для региона культур

В Минсельхозе региона считают, что это позволит им значительно повысить рентабельность бизнеса
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© Александр Рюмин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Челябинские аграрии в 2020 году начнут выращивать техническую коноплю для производства масла и увеличат площадь сева расторопши, сурепицы, амаранта - нетрадиционных для региона культур - в два раза, до 4,3 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Минсельхозе региона.

В Челябинской области из-за ранней весны полевые работы начались на 10 дней раньше, чем в 2019 году. По данным на 14 апреля, в 11 районах уже идут работы по закрытию влаги и боронованию.

"Сельхозтоваропроизводители в Челябинской области активно ориентируются на наиболее востребованные на рынке и наиболее доходные культуры, это им позволяет значительно повысить рентабельность бизнеса. Поэтому продолжается увеличение посевов нетрадиционных для Челябинской области культур, таких как расторопша, сурепица, амарант. Площади под этими культурами планируется увеличить в два раза, что составит в 2020 году 4,3 тыс. га. И впервые в области СПК "Коелгинское" имени Шундеева планирует посеять 300 га технической конопли для производства масла", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в регионе также активно развивают выращивание пшеницы твердых сортов, из которой получаются наилучшие макароны. В прошлом году аграрии освоили итальянский сорт "Рустикано". С 2020 года начнут сеять яровой сорт "Бурбон".

"Кроме того, предприятия и фермеры региона продолжают совершенствовать технологию выращивания масличных культур, площади которых с 2019 года превышают 200 тыс. га. В 2020 году в Чесменском районе на базе КФХ "Березка" запланирована демонстрация отечественных селекционных достижений подсолнечника. На производственных площадках будут заложены опыты по новым сортам подсолнечника", - отметил собеседник агентства.

В Минсельхозе региона добавили, что в целом посевная площадь в 2020 году в Челябинской области увеличится на 9,4 тыс. га к уровню 2019 года и составит 1,949 млн га. Посевная площадь, занятая под зерновыми и зернобобовыми культурами, увеличится на 14,4 тыс. га и составит 1,423 млн га. Площади под картофелем и овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах прирастет на 747 га до 8,7 тыс. га, а посевная площадь кормовых культур составит 290,4 тыс. га (прирост 5,9 тыс. га).

Теги
РоссияЧелябинская область
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