Курганские власти направят часть зарплаты госслужащих на помощь безработным из-за COVID-19

ТАСС, 14 апреля. Власти Курганской области направят часть средств для оплаты труда госслужащих правительства области на поддержку жителей, оставшихся без работы из-за ситуации с COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Вадим Шумков во вторник.

"Президент уже дал поручение увеличить размер пособия по безработице до 12,3 тыс. руб. для тех, кто до последнего времени работал и получал заработную плату официально, уплачивая с нее налоги и отчисления на пенсии и медицину. Для тех, кто официально нигде не числился и не уплачивал налоги, сумма меньше, [но] не всегда в этом виноваты сами люди, разные бывают ситуации, это жизнь. Дал поручение нашему управлению занятости и администрациям муниципалитетов сформировать перечень общественных работ для таких граждан - очистка территории, озеленение и благоустройство, общестрой и ремонт. В связи с отсутствием в бюджете отдельных средств на поддержку таких граждан, мы с коллегами решили направить на эти цели часть денег, идущих на оплату труда госслужащих правительства Курганской области, попросил администрации муниципалитетов поступить также", - написал он.

В области с 28 марта приостановлена работа салонов красоты, фитнес-центров, ресторанов и кафе, части магазинов и торговых центров, развлекательных заведений, санаториев и курортов. А с 30 марта в стране объявили нерабочую неделю, с 1 апреля в регионе введен режим всеобщей самоизоляции, со 2 апреля - приостановлено автобусное сообщение с соседними регионами. Сейчас ограничения частично ослаблены в связи со сложившейся экономической ситуацией региона и эпидемиологической обстановкой - так, продолжить свою деятельность смогли предприятия и компании по ремонту и пошиву одежды и обуви, парикмахерские, косметологии, стоматологии и другие.

В Курганской области зафиксировано 11 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них трое человек уже выздоровели и были выписаны из больницы. При этом семеро человек с COVID-19 были выявлены за последние сутки.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.