Резиденты ОЭЗ "Титановая Долина" на Урале вернулись к работе

"Производства резидентов обеих площадок особой экономической зоны "Титановая долина" - в Верхней Салде и на Уктусе - возобновили свою работу, приостановленную из-за введения в области режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) возобновили, прерванную в связи с введенными в области ранее ограничениями из-за коронавируса, работу. Об этом сообщает в среду пресс-служба ОЭЗ.

В пресс-службе отметили, что производственный процесс осуществляется при строгом соблюдении мер защиты и профилактики согласно указу губернатора Свердловской области "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

Возможность вернуться к работе у резидентов появилась после подписания 13 апреля губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым указа, в соответствии с которым промышленные предприятия региона получают возможность приступить к работе при условии, что сотрудники в соответствии с требованиями Роспотребнадзора будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Согласно информации, которой располагает управляющая компания ОЭЗ, производства резидентов и их сотрудники обеспечены средствами защиты, работники проходят процедуру измерения температуры. Также на предприятиях в регулярном режиме осуществляется комплекс дезинфекционных мер.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Акционером ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" является правительство Свердловской области. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 году. Площадка рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус". Она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения - здесь развивается авиастроительный кластер. Всего в ОЭЗ "Титановая долина" по состоянию на 10 апреля 2020 год 19 резидентов.