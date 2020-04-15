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Главу городского округа в Свердловской области обвиняют в получении взятки

По данным следствия, мэр Тугулыма Сергей Селиванов получил незаконное вознаграждение в размере около 2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Тугулымского городского округа Свердловской области Сергей Селиванов обвиняется в получении взятки на сумму около 2 млн руб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Талицким межрайонным следственным отделом СК РФ по Свердловской области 58-летнему главе Тугулымского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый потребовал от директора административно-хозяйственного управления Тугулымского городского округа передавать ему незаконное вознаграждение за общее покровительство по службе, ежегодное продление трудового контракта и увеличение объема финансирования указанного учреждения.

"Находящаяся от обвиняемого в служебной зависимости директор учреждения, опасаясь расторжения с ней трудовых отношений, согласилась на данное требование. В период с 2016-го по март 2019 года она передала обвиняемому в качестве взятки в общей сложности около 2 млн рублей деньгами, а также иное имущество на сумму более 100 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияСвердловская область
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