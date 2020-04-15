Обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге признали вменяемым

ТАСС, 15 апреля. Психиатрическая экспертиза признала вменяемым мужчину, который обвиняется в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в августе 2018 года. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области Сергей Мальцев.

Двух девушек - одну уже погибшую, вторую еще живую - обнаружили утром 26 августа 2018 года, вторая девушка впоследствии умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство"). Мужчину, который обвиняется в убийстве, задержали в декабре 2019 года.