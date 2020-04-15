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Обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге признали вменяемым

Мужчину задержали в декабре 2019 года
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© СУ СК РФ по Свердловской области

ТАСС, 15 апреля. Психиатрическая экспертиза признала вменяемым мужчину, который обвиняется в убийстве двух девушек в Екатеринбурге в августе 2018 года. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области Сергей Мальцев.

Двух девушек - одну уже погибшую, вторую еще живую - обнаружили утром 26 августа 2018 года, вторая девушка впоследствии умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство"). Мужчину, который обвиняется в убийстве, задержали в декабре 2019 года.

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"По результатам проведения комиссионной психиатрической экспертизы <…> мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчет в совершаемых действиях. В настоящее время по уголовному делу выполняются процессуальные действия, направленные на завершение расследования", - сказал Мальцев.

Ранее сообщалось, что мужчине 34 года, он работал инженером-конструктором на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. В ходе обыска в его квартире изъяты многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления. Обвиняемый дал признательные показания после проверки на полиграфе. По предварительным данным, к стрельбе по людям мужчина начал готовиться примерно за месяц до преступления - снимал территорию при помощи квадрокоптера, испытывал оружие.

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РоссияСвердловская область
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