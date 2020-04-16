"Уральский танковый батальон" до конца года полностью перевооружится на новые танки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Двадцать танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получит "Уральский танковый батальон" в составе мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) до конца текущего года, сообщил журналистам в среду командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Парк вооружения "Уральского танкового батальона" мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО уже пополнился десятью боевыми машинами Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Еще 20 машин планируется получить до конца года, что позволит полностью перевооружить батальон на современную технику", - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что новая техника заменит танки Т-72 более ранней модификаций. В данных образцах вооружения повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.

Почетное наименование "Уральский танковый батальон" было присвоено танковому батальону мотострелкового полка дивизии решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге Уральского добровольческого танкового корпуса, также известного как "Корпус черных ножей" (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения).