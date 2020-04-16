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Суд признал законным продление ареста гендиректору ОЭЗ "Титановая долина"

9 апреля Артемию Кызласову продлили содержание под стражей на три месяца
Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты на продление ареста гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила журналистам пресс-служба областного суда.

9 апреля Ленинский районный суд продлил арест Кызласову на 3 месяца. "Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции обвиняемым и его адвокатом. По итогам апелляционного рассмотрения жалобы были оставлены без удовлетворения, а постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей Артемия Кызласова - без изменения", - сообщили в суде.

Кызласов и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую, по версии следствия, он вымогал у субподрядчика. Был задержан и Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

Теги
РоссияСвердловская область
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