"Уральские авиалинии" вывезли трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Узбекистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вывезли трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Ташкент (Узбекистан). Всего на родину было возвращено 152 гражданина Узбекистана, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"15 апреля авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила специальный рейс для вывоза трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Ташкент. Борт приземлился в 20:00. Данный рейс был организован для эвакуации граждан Узбекистана, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Екатеринбургу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рейс был выполнен вне утвержденной программы вывозных рейсов при активном участии уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, МИД России, УФМС, Службы судебных приставов Свердловской области, генерального консула Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. "Подготовка данного рейса была оперативной задачей для авиакомпании и всех участников процесса, которым мы выражаем благодарность за содействие", - добавили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (3 - А320neo, 2 - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и 5 - А319) на условиях операционного лизинга.