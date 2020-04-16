{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уральские авиалинии" вывезли трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Узбекистан

На родину возвратились 152 гражданина республики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" вывезли трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Ташкент (Узбекистан). Всего на родину было возвращено 152 гражданина Узбекистана, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"15 апреля авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила специальный рейс для вывоза трудовых мигрантов из Екатеринбурга в Ташкент. Борт приземлился в 20:00. Данный рейс был организован для эвакуации граждан Узбекистана, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Екатеринбургу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рейс был выполнен вне утвержденной программы вывозных рейсов при активном участии уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, МИД России, УФМС, Службы судебных приставов Свердловской области, генерального консула Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. "Подготовка данного рейса была оперативной задачей для авиакомпании и всех участников процесса, которым мы выражаем благодарность за содействие", - добавили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (3 - А320neo, 2 - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и 5 - А319) на условиях операционного лизинга.

Теги
УзбекистанРоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Суд отложил до 27 мая рассмотрение иска челябинского экс-губернатора к ФАС
Борис Дубровский оспаривает решение ведомства о нарушении антимонопольного законодательства во время мусорного коллапса в 2018 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС