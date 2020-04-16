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Пандемия коронавируса нового типа

На Ямале семьям выплатят по 30 тыс. рублей из регионального маткапитала

Право на дополнительную меру поддержки в связи с пандемией получат обладатели свидетельств на региональный материнский капитал, не распорядившиеся его средствами
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одобрили выплаты в размере 30 тыс. рублей за счет средств регионального материнского капитала семьям в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания ЯНАО в четверг.

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"Ямальские депутаты приняли закон, призванный поддержать семьи с детьми в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Речь идет о праве граждан на единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей за счет средств регионального материнского (семейного) капитала. Проект закона внесен губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, право на дополнительную меру поддержки распространяется на обладателей свидетельств на региональный материнский капитал, постоянно проживающих в регионе и не распорядившихся средствами маткапитала. "Если средства материнского капитала использованы не в полном объеме, граждане могут получить единовременную выплату в размере, не превышающем фактического остатка средств регионального материнского капитала", - уточнили в ведомстве, добавив, что данный закон будет действовать до 30 сентября 2020 года.

По данным регионального оперативного штаба, 16 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 95 случаев заражения коронавирусом. Во вторник в регионе были выписаны первые пять выздоровевших пациентов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
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