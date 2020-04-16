"Ельцин Центр" из-за коронавируса перейдет на четырехдневную рабочую неделю

"Март и апрель мы работаем дистанционно с сохранением содержания в полном объеме. <...> С 1 мая коллектив переходит на сокращенную рабочую неделю и временное сокращение зарплат [на] 20%. <...> Как только ситуация выправится, мы будем работать в прежнем режиме с докризисным уровнем оплаты труда", - сказали в пресс-службе, уточнив, что центр перейдет на четырехдневную рабочую неделю, а сокращение зарплаты коснется специалистов, получающих не менее 30 тыс. рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Руководство "Ельцин Центра" в Екатеринбурге с 1 мая из-за ситуации с коронавирусом переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, временно сократив им зарплату на 20%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в четверг.

Ранее пресс-служба центра сообщала о закрытии для посетителей Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра с 16 марта в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса, но сотрудники продолжают работать над онлайн-проектами для своей аудитории.

"Ельцин Центр вместе со всей страной переживает непростые времена, <...> пока неясно, когда мы сможем вернуться к нормальной работе. <...> [Но] мы не бездельничаем - прежде всего, наращиваем свое присутствие в онлайн сфере. У нас накопился огромный видеоархив наших программ, сейчас мы их активно выкладываем на сайт и в соцсети, чтобы люди хотя бы виртуально могли снова побывать в Ельцин Центре - на концертах, спектаклях, фестивалях, встречах", - прокомментировали в пресс-службе.

Параллельно сотрудники центра занялись производством онлайн-программ для сайта и YouTube-канала центра, запустили онлайн-экскурсии, готовят онлайн-викторины по музейной экспозиции, ведут программы для детей и родителей с помощью Zoom.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.