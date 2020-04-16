{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Ельцин Центр" из-за коронавируса перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Его сотрудникам также временно сократят зарплату на 20%
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Руководство "Ельцин Центра" в Екатеринбурге с 1 мая из-за ситуации с коронавирусом переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, временно сократив им зарплату на 20%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в четверг.

"Март и апрель мы работаем дистанционно с сохранением содержания в полном объеме. <...> С 1 мая коллектив переходит на сокращенную рабочую неделю и временное сокращение зарплат [на] 20%. <...> Как только ситуация выправится, мы будем работать в прежнем режиме с докризисным уровнем оплаты труда", - сказали в пресс-службе, уточнив, что центр перейдет на четырехдневную рабочую неделю, а сокращение зарплаты коснется специалистов, получающих не менее 30 тыс. рублей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее пресс-служба центра сообщала о закрытии для посетителей Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра с 16 марта в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса, но сотрудники продолжают работать над онлайн-проектами для своей аудитории.

"Ельцин Центр вместе со всей страной переживает непростые времена, <...> пока неясно, когда мы сможем вернуться к нормальной работе. <...> [Но] мы не бездельничаем - прежде всего, наращиваем свое присутствие в онлайн сфере. У нас накопился огромный видеоархив наших программ, сейчас мы их активно выкладываем на сайт и в соцсети, чтобы люди хотя бы виртуально могли снова побывать в Ельцин Центре - на концертах, спектаклях, фестивалях, встречах", - прокомментировали в пресс-службе.

Параллельно сотрудники центра занялись производством онлайн-программ для сайта и YouTube-канала центра, запустили онлайн-экскурсии, готовят онлайн-викторины по музейной экспозиции, ведут программы для детей и родителей с помощью Zoom.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Ямале семьям выплатят по 30 тыс. рублей из регионального маткапитала
Право на дополнительную меру поддержки в связи с пандемией получат обладатели свидетельств на региональный материнский капитал, не распорядившиеся его средствами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС