Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене. Ранее ограничения действовали до 20 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатора региона Евгений Куйвашев.

"Действительно, изначально мы вводили режим повышенной готовности до 20 апреля. <…> Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене", - написал Куйвашев, подчеркнув, что на следующей неделе все меры профилактики продолжат действовать.

Согласно указу, все массовые мероприятия в области отменены, работа торговых центров, кафе и ресторанов, музеев, театров приостановлена. Жители не должны выходить на улицу без острой необходимости, на улице необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.