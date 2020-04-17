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Пандемия коронавируса нового типа
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Челябинский губернатор завершил самоизоляцию

Алексей Текслер сообщил, что его тесты на коронавирус показали отрицательный результат
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завершил самоизоляцию, которую он организовал в своем кабинете после подтверждения заражения его пресс-секретаря коронавирусной инфекцией нового типа.

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"Мне также вчера, то есть на десятый день, был сделан второй контрольный тест. <...> Результат отрицательный. Таким образом, сегодня я также завершу период обязательной самоизоляции", - сообщил Текслер в ходе брифинга в пятницу.

Текслер самоизолировался 9 апреля после подтверждения коронавируса у пресс-секретаря Сергея Зюся. Губернатор уточнил, что его пресс-секретарь также выздоровел. У него два отрицательных контрольных результата на коронавирус. Зюсь несколько дней будет наблюдаться на дому, после чего выйдет на работу. 

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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