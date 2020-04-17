Челябинский губернатор завершил самоизоляцию

"Мне также вчера, то есть на десятый день, был сделан второй контрольный тест. <...> Результат отрицательный. Таким образом, сегодня я также завершу период обязательной самоизоляции", - сообщил Текслер в ходе брифинга в пятницу.

Текслер самоизолировался 9 апреля после подтверждения коронавируса у пресс-секретаря Сергея Зюся. Губернатор уточнил, что его пресс-секретарь также выздоровел. У него два отрицательных контрольных результата на коронавирус. Зюсь несколько дней будет наблюдаться на дому, после чего выйдет на работу.