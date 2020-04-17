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75-летие Победы

Жители Екатеринбурга создадут видеоверсию поэмы "Василий Теркин"

Горожане озвучат главы книги, записав видеоролики со своим чтением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга создадут видеоверсию поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" о Великой Отечественной войне. Горожане разных возрастов и профессий озвучат главы книги, полная версия будет представлена в День Победы, сообщается на официальном портале Екатеринбурга в пятницу.

"Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга с 20 апреля запускает проект, в рамках которого "оживет" одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне - "Василий Теркин". Главы из книги прочтут горожане разных возрастов и профессий: каждый из них запишет видеоролик со своим чтением, а в День Победы будет представлена полная видеоверсия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в проекте "Екатеринбург читает "Теркина" уже подключились творческие коллективы ведущих екатеринбургских театров, специалисты муниципального объединения библиотек, уральские писатели и поэты, журналисты, музыканты, спортсмены, студенты и школьники, сотрудники управления культуры администрации города.

"Круг участников будет расширяться, и екатеринбургская видеоверсия поэмы "Василий Теркин" станет по-настоящему народной", - подчеркивается в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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