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75-летие Победы

Военные провели мини-парад в режиме онлайн для фронтовика из Екатеринбурга

Во дворе его дома развернули подвижный телеэкран, на котором ветерану был показан персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели мини-парад в режиме онлайн для фронтовика-артиллериста Михаила Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа в пятницу.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

"Во дворе дома Михаила Павловича был развернут подвижный телеэкран, на котором ветерану был показан персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты почетного караула ЦВО. Фронтовика-минометчика лично поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и вручил подарочный набор и памятную медаль "135 лет артиллерии" начальник ракетных войск и артиллерии округа генерал-майор Олег Киседобрев", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что все участники акции были в медицинских масках.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что такой формат в округе реализуется впервые.

Чечулин был призван на фронт в 1943 году и воевал в составе 157-го минометного полка 10-й Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва резерва Ставки Верховного главнокомандования. Победу встретил в Бресте, награжден медалями "За боевые заслуги" и "За Победу над Германией".

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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