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Противопожарный режим ввели в 24 муниципалитетах Свердловской области

С 18 апреля он начнет действовать в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Противопожарный режим начал действовать в 24 муниципальных образованиях Свердловской области из 94. С 18 апреля такой режим начнет действовать в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в пятницу.

"На 17 апреля особый противопожарный режим действует в 24 муниципальных образованиях Свердловской области. Особый противопожарный порядок и его продолжительность утверждаются нормативным актом главы муниципального образования. При введении особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что начиная с 18 апреля особый противопожарный режим начнет действовать и в Екатеринбурге.

Как отметили в ведомстве, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа. "В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность", - уточнили в ведомстве.

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РоссияСвердловская область
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