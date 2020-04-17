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Пандемия коронавируса нового типа

Центр Илизарова приостановит госпитализацию плановых пациентов из-за пандемии

Учреждение может стать резервным на случай увеличения числа заболевших коронавирусом в Курганской области

ТАСС, 17 апреля. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане приостановит с 20 апреля госпитализацию плановых пациентов из-за возможного развертывания на его территории площадки госпиталя для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба центра со ссылкой на исполняющего обязанности директора НМИЦ Александра Бурцева.

"Мною направлено письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о возможности развертывания на базе Центра Илизарова инфекционного госпиталя на 80 коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. <...>Учитывая, что коллективу Центра Илизарова предстоит одновременно проводить лечение пациентов в корпусе один и организовывать лечебный процесс в корпусе два, принято решение с 20 апреля 2020 года приостановить госпитализацию плановых пациентов. Изменит свой график работы и консультативно - диагностическое отделение", - цитирует Бурцева пресс-служба.

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По информации регионального оперативного штаба, учреждение может стать резервным на случай увеличения числа больных коронавирусом в Курганской области. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что в центре могут развернуть дополнительные места для нужд специального госпиталя, который разворачивается из-за пандемии на базе двух медучреждений - инфекционной больницы и городской больницы № 2.

В Курганской области зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них трое человек уже выздоровели и были выписаны из больницы.

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При этом используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.

Центр имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проходят учебные курсы для российских и зарубежных врачей.

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РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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