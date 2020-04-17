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В Челябинской области возбудили дело о халатности при поставке оборудования в онкоцентр

Сумма контракта составила более 22 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области возбудили дело о халатности, после того как закупленные в областной онкологический центр операционные столы оказались неподходящей модели. Об этом в пятницу говорится в сообщении, распространенном пресс-центром региональной прокуратуры.

"По акту приема-передачи операционные столы приняты комиссией Министерства здравоохранения Челябинской области. При этом фактически в Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины поставлены другие операционные столы, но с технической документацией на модель столов, указанных в контракте. <…> Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Халатность с причинением особо крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма контракта составила 22 млн 572 тыс. 499 рублей. В настоящее время оборудование не принято в эксплуатацию.

Теги
РоссияЧелябинская область
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