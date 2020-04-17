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Около 70 тыс. свердловских семей получат единоразовые выплаты в 5 тыс. рублей

Кроме того, такие же деньги из бюджета области выделят для самозанятых жителей, которые получили этот статус до 1 апреля 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Единоразовые выплаты в 5 тыс. рублей, предусмотренные в качестве меры поддержки на период пандемии, получат около 70 тыс. многодетных и малоимущих семей, а также семьи с детьми-инвалидами в Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

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"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы поддержать вас в этих сложных условиях, - обратился он к жителям. - Я принял решение предоставить дополнительную помощь наиболее уязвимым категориям граждан. Единоразовые выплаты по 5 тыс. рублей получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учете в органах социальной защиты как нуждающиеся в государственной поддержке. Таким образом мы сможем поддержать около 70 тысяч семей. Причем эти денежные выплаты будут предоставляться автоматически, без всяких заявлений и справок".

Он добавил, что также по 5 тыс. рублей из бюджета области выделяят для самозанятых граждан, которые получили этот статус до 1 апреля 2020 года. Также 300 млн рублей будет выделено на предоставление льготных займов для предприятий малого и среднего бизнеса, которые серьезно пострадали из-за ситуации с коронавирусом. Еще 30 млн рублей направлено на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам.

В регионе зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, 13 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Всего вылечено 49 пациентов.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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