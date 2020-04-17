{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Тонна картошки и скидки на общежитие. Как вузы Урала помогают студентам на фоне пандемии

Кроме предоставления бесплатных продуктов и компенсации за проживание, учащимся организуют возможность подработки
Описание
© Максим Слуцкий/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Вузы в регионах Уральского федерального округа оказывают поддержку студентам, оставшимся в общежитиях в период коронавирусной инфекции. Учащимся компенсируют плату за проживание и коммунальные расходы, выдают продуктовые наборы и дарят картошку.

В регионах УрФО подтверждено 567 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 146 случаев, в Свердловской - 115 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - 128, в Ямало-Ненецком - 101, в Челябинской области - 64, Курганской - 13.

Помощь с продуктами

В Уральском аграрном госуниверситете оставшимся в общежитии студентам выделили тонну картофеля и свеклы из запасов, которые "сформировались благодаря ежегодной работе на учебных полях университета". "Представители деканатов факультетов раздали порядка 200 продуктовых наборов, в составе которых консервы, сахар, крупы, печенье, чай и другие продукты первой необходимости", - сообщили в пресс-службе вуза. Уральский государственный лесотехнический университет также поддержал своих студентов продуктовыми наборами, в которые вошли крупы, масло, сыр, специи, консервы, чай.

Подобная практика введена и для студентов колледжей Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющие право на бесплатное питание обеспечиваются бесплатными продуктовыми наборами. По данным пресс-службы регионального правительства, в набор входят крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай и конфеты. Всего такую поддержку властей получает около 2,5 тысяч ямальских студентов.

Компенсации и подработка

Меры по поддержке студентов продолжают усиливать и в крупнейшем в округе Уральском федеральном университете. Уехавшим студентам проведут перерасчет стоимости проживания в общежитии, а тем, кто остался, частично возместят затраты на оплату коммунальных услуг. Поддержка предусмотрена и для возмещения затрат на лечение, на покупку одежды и другие нужды. В случае необходимости можно получить онлайн-консультации от вузовского Союза студентов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В Южно-Уральском государственном университете в Челябинске студентам предлагают подработку прямо в студенческом городке, имеются пять вакансий. "Общежитиям требуются сотрудники на вахту, ими могут стать студенты любой национальности, в достаточной мере владеющие русским языком. На данный момент в студгородке работают 4 студента, два из них иностранцы", - говорится в сообщении вуза. В сообщении уточняется, что 60% учащихся в целях безопасности разъехались по домам, в основном на территории студгородка остались иностранные студенты.

Подработать студенты могут не только при общежитиях. Например, в Курганской области, организуют подработку для людей, чей доход сократился в период пандемии, позволив им таким образом получить дополнительный доход. Как сообщили в пресс-службе главы региона, благодаря работам по санитарной очистке территорий, общестроительным, дорожным и сельскохозяйственным работам, жители региона смогут заработать около 14 тыс. руб.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Газпром нефть" обеспечит бесплатное техобслуживание автомобилей скорой помощи
На сегодняшний день бесплатный сервис доступен на 73 станциях техобслуживания G-Energy Service в 27 регионах России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС