Тонна картошки и скидки на общежитие. Как вузы Урала помогают студентам на фоне пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Вузы в регионах Уральского федерального округа оказывают поддержку студентам, оставшимся в общежитиях в период коронавирусной инфекции. Учащимся компенсируют плату за проживание и коммунальные расходы, выдают продуктовые наборы и дарят картошку.

В регионах УрФО подтверждено 567 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 146 случаев, в Свердловской - 115 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - 128, в Ямало-Ненецком - 101, в Челябинской области - 64, Курганской - 13.

Помощь с продуктами

В Уральском аграрном госуниверситете оставшимся в общежитии студентам выделили тонну картофеля и свеклы из запасов, которые "сформировались благодаря ежегодной работе на учебных полях университета". "Представители деканатов факультетов раздали порядка 200 продуктовых наборов, в составе которых консервы, сахар, крупы, печенье, чай и другие продукты первой необходимости", - сообщили в пресс-службе вуза. Уральский государственный лесотехнический университет также поддержал своих студентов продуктовыми наборами, в которые вошли крупы, масло, сыр, специи, консервы, чай.

Подобная практика введена и для студентов колледжей Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющие право на бесплатное питание обеспечиваются бесплатными продуктовыми наборами. По данным пресс-службы регионального правительства, в набор входят крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай и конфеты. Всего такую поддержку властей получает около 2,5 тысяч ямальских студентов.

Компенсации и подработка

Меры по поддержке студентов продолжают усиливать и в крупнейшем в округе Уральском федеральном университете. Уехавшим студентам проведут перерасчет стоимости проживания в общежитии, а тем, кто остался, частично возместят затраты на оплату коммунальных услуг. Поддержка предусмотрена и для возмещения затрат на лечение, на покупку одежды и другие нужды. В случае необходимости можно получить онлайн-консультации от вузовского Союза студентов.