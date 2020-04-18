Свердловские компании МСП в I квартале заключили экспортные контракты на $12,6 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Свердловской области в первом квартале 2020 г. заключили экспортные контракты на $12,6 млн в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при содействии центра поддержки экспорта Свердловской области, действующего на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Об этом рассказала ТАСС руководитель центра Елена Сиятовская.

"В результате предоставленной поддержки экспортно ориентированным субъектам МСП в первом квартале 2020 года 44 субъектами МСП заключены экспортные контракты на поставки продукции в 35 стран на сумму $12,6 млн", - сказала она.

Всего, по данным областного центра поддержки экспорта, в первом квартале 2020 года были предоставлены услуги 85 экспортно ориентированным компаниям малого и среднего бизнеса. Услуги включали консультирование по вопросам экспортной деятельности, перевод на иностранные языки презентационных и других материалов, организация приемов делегаций из Узбекистана, организацию участия в 3 выставках на территории России и 8 зарубежных выставках в 5 странах (Германия, Чехия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан), организация бизнес-миссии в Чехию, сопровождение экспортных контрактов.

Сиятовская добавила, что результаты первого квартала являются следствием работы, проведенной центром в прошлом году. В результате оказанных услуг в этом году восемь предприятий заключили 16 экспортных контрактов.

В условиях пандемии, отметила она, центр усиливает работу по информированию компаний. "Инструменты остались прежними, но мы усиливаем информационную составляющую, чтобы у компаний была актуальная информация, антикризисные меры, разрабатываемые на федеральном уровне, какие границы открыты и как работают пропускные пункты, консультируем об условиях форс-мажора", - добавила Сиятовская.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.