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Исполнительная дирекция Универсиады-2023 получила одобрение на субсидии

Объем предусмотренного финансирования составляет 348 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. АНО "Исполнительная дирекция Универсиада-2023" получило одобрение на субсидии для финансирования в 2020 году деятельности по организации проведения игр из федерального и регионального бюджетов, объем предусмотренного финансирования составляет 190 млн и 158 млн рублей, соответственно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Александр Чернов.

"Заявки одобрены (на финансирование и регионального и федерального бюджетов - прим. ТАСС). Региональные средства уже получены. Федеральные средства будут расходоваться в соответствии с соглашением с казначейством, на счет их не переводят", - сказал Чернов.

Постановлением правительства РФ от 23 декабря 2019 года были определены правила предоставления субсидии из федерального бюджета организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге" в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

Чернов сообщал, что в соответствии с постановлением правительства планируется получить субсидию в 190 млн рублей для финансирования деятельности по организации проведения игр в 2020 году, а бюджетом Свердловской области на 2020 год предусмотрено выделение субсидии в 158 млн рублей. Всего бюджетом области на 2020 года и плановый период 2021-2022 расходы по статье "Физкультура и спорт", в которую входит финансирование подготовки к Универсиаде-2023, составляют 9,75 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
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