{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Свердловской области

Площадь возгорания составила 40 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли на пожаре в квартире одноэтажного деревянного дома в селе Серебрянка под Нижним Тагилом в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в субботу.

"18 апреля в 16:18 (14:18 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, муниципальное образование город Нижний Тагил, село Серебрянка. На площади 40 кв. м сгорели домашние вещи, перекрытие и кровля в одной из квартир деревянного одноэтажного частного дома на двух хозяев. При разборке сгоревших конструкций были обнаружены трое погибших, все взрослые", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 17:29 (15:29 мск) открытое горение ликвидировано. "Пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 12 человек, пять единиц техники", - уточнили в ведомстве, добавив, что причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Больницу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за госпитализации врачей и пациентов
В медучреждении отменили плановые операции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС