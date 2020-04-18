Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли на пожаре в квартире одноэтажного деревянного дома в селе Серебрянка под Нижним Тагилом в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в субботу.

"18 апреля в 16:18 (14:18 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, муниципальное образование город Нижний Тагил, село Серебрянка. На площади 40 кв. м сгорели домашние вещи, перекрытие и кровля в одной из квартир деревянного одноэтажного частного дома на двух хозяев. При разборке сгоревших конструкций были обнаружены трое погибших, все взрослые", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 17:29 (15:29 мск) открытое горение ликвидировано. "Пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 12 человек, пять единиц техники", - уточнили в ведомстве, добавив, что причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.