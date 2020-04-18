Полиция проверит данные о многолюдной вечеринке в квартире в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Главное управление МВД по Свердловской области дало поручение УМВД по Екатеринбургу провести проверку по факту опубликованных в интернете сведений о проведении вечеринки в двухкомнатной квартире в Екатеринбурге с участием нескольких десятков человек во время ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По факту опубликованных в сети интернет сведений мной подан официальный рапорт в дежурную часть главка, он в установленном порядке уже зарегистрирован ГУ МВД по Свердловской области, дано поручение УМВД по городу Екатеринбургу провести тщательную проверку и в случае подтверждения появившихся сведений незамедлительно принять комплекс адекватных мер реагирования со всеми вытекающими для любителей фуршетов последствиями", - сказал Горелых.