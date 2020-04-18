Полиция проверит данные о многолюдной вечеринке в квартире в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Главное управление МВД по Свердловской области дало поручение УМВД по Екатеринбургу провести проверку по факту опубликованных в интернете сведений о проведении вечеринки в двухкомнатной квартире в Екатеринбурге с участием нескольких десятков человек во время ограничительных мер. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
"По факту опубликованных в сети интернет сведений мной подан официальный рапорт в дежурную часть главка, он в установленном порядке уже зарегистрирован ГУ МВД по Свердловской области, дано поручение УМВД по городу Екатеринбургу провести тщательную проверку и в случае подтверждения появившихся сведений незамедлительно принять комплекс адекватных мер реагирования со всеми вытекающими для любителей фуршетов последствиями", - сказал Горелых.
Ограничительные меры введены в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева с 18 марта 2020 года и действуют по 30 апреля 2020 года. Они распространяются на проведение развлекательных мероприятий.
По данным оперштаба Свердловской области на 18 апреля, за минувшие сутки в регионе проведено 2 633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2 630 человек. Всего специалистами проведено 50 719 исследований. Обследовано 43 633 человека. В регионе зафиксировано 126 случаев коронавируса. Состояние шести пациентов оценивается как тяжелое, 16 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.