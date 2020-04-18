Самолет "Уральских авиалиний" доставил в Екатеринбург 180 россиян из Бангкока

ТАСС, 18 апреля. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" доставил из Бангкока в Екатеринбург 180 туристов, пожелавших вернуться на родину. Информация об этом в субботу размещена на сайте аэропорта Кольцово.
"Рейс U63782/SVR3782 прибыл в аэропорт в 01:26 по местному времени (23:26 по мск)", - сообщается на сайте аэропорта.
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что на борту рейса U63782/SVR3782 находились 180 пассажиров, в том числе пятеро младенцев. Люди, попавшие на самолет, были в списках портала госуслуг, большинство из них проживают в Екатеринбурге или Свердловской области. Самолет Airbus A321neo вылетел в 16:40 местного времени (12:40 мск), после приземления в Екатеринбурге часть пассажиров на автобусе доставят в Челябинск.
Организация рейса проводится по утвержденному Росавиацией графику при содействии правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора.