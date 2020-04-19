Чартерный рейс из КНР доставил в Екатеринбург около 18 тонн средств защиты от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Чартерный рейс, который доставил из КНР около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников, прибыл в аэропорт Кольцово Екатеринбурга. Это третья партия гуманитарной помощи, приобретенная Русской медной компанией (РМК), сообщили журналистам в Фонде святой Екатерины.

"Чартерный рейс доставил на Урал около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников. Это свыше 2,1 млн одноразовых масок, 14 тыс. очков, более 20 тыс. лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4 тыс. перчаток, 10 тыс. защитных комбинезонов - более 2,16 млн изделий. Средства на приобретение товаров первой необходимости Фонду святой Екатерины выделил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин", - говорится в сообщении.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей - оба региона получат одинаковое количество изделий, их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, благотворительные и волонтерские организации. Спецборт с первой партией прибыл в Екатеринбург 13 апреля, второй - 15 апреля.

В пресс-службе добавили, что предыдущие партии средств защиты уже доставлены по медицинским учреждениям Свердловской и Челябинской областей.