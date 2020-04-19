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Пандемия коронавируса нового типа

Полиция Югры вернула на изоляцию девушку, сбежавшую из находящегося на карантине дома

Ее поместили в специализированное медучреждение

ТАСС, 19 апреля. Полиция установила местонахождение девушки, которая сбежала из находящегося на карантине из-за коронавируса общежития в городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. Она помещена в специализированное медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня днем в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей города Мегиона о том, что из общежития на улице Заречной сбежала девушка. <...> Полицейским удалось оперативно установить местонахождения беглянки - по пути из Мегиона в Нижневартовск она сняла квартиру, где и остановилась. В настоящее время девушка изолирована и помещена в специализированное медучреждение", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что после выписки в отношении девушки полицейские проведут проверку, в ее действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

18 апреля власти Югры сообщили, что в общежитии на улице Заречной в Мегионе обнаружен новый очаг новой коронавирусной инфекцией, здание, по постановлению Роспотребнадзора, находится на карантине.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число случаев инфицирования составляет 42 тыс. 853, выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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