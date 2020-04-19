Полиция Югры вернула на изоляцию девушку, сбежавшую из находящегося на карантине дома

ТАСС, 19 апреля. Полиция установила местонахождение девушки, которая сбежала из находящегося на карантине из-за коронавируса общежития в городе Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. Она помещена в специализированное медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня днем в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей города Мегиона о том, что из общежития на улице Заречной сбежала девушка. <...> Полицейским удалось оперативно установить местонахождения беглянки - по пути из Мегиона в Нижневартовск она сняла квартиру, где и остановилась. В настоящее время девушка изолирована и помещена в специализированное медучреждение", - говорится в сообщении.