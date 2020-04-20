Военные переведут парады для ветеранов Урала, Сибири и Поволжья в онлайн-формат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны мини-парады в онлайн-формате для ветеранов Урала, Сибири и Поволжья. Об этом в понедельник журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

17 апреля военнослужащие ЦВО впервые опробовали формат и провели мини-парад в режиме онлайн для фронтовика-артиллериста Михаила Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге.

"Важно уделить внимание всем ветеранам в канун великого для страны праздника - юбилея Победы. Поэтому мы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана" во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири, а перенести их в формат "онлайн". Таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры", - сказал командующий.

Он пояснил, что под окнами домов ветеранов установят большие передвижные телеэкраны, на которых будут транслировать в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт. "Поэтому парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые действительно ковали победу, это наш, безусловно, святой долг", - добавил Лапин.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.