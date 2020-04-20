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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом

По словам губернатора Алексея Текслера, у мужчины был рак, коронавирус стал сопутствующим заболеванием

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.

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"У нас зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Это мужчина с онкозаболеванием в терминальной стадии, коронавирус здесь был сопутствующим, а не основным заболеванием. Он прибыл из Москвы на днях", - сказал губернатор.

По словам Текслера, на текущий момент в регионе 97 случаев коронавируса, 35 человек выздоровели и выписаны из больниц.

 

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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