В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.

"У нас зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Это мужчина с онкозаболеванием в терминальной стадии, коронавирус здесь был сопутствующим, а не основным заболеванием. Он прибыл из Москвы на днях", - сказал губернатор.

По словам Текслера, на текущий момент в регионе 97 случаев коронавируса, 35 человек выздоровели и выписаны из больниц.