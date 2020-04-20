Житель Екатеринбурга напал на полицейского при принудительной госпитализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Полицейский получил ножевое ранение, помогая сотрудникам Роспотребнадзора провести принудительную госпитализацию жителя Екатеринбурга, заразившегося коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Старший участковый уполномоченный оказывал содействие коллегам из Роспотребнадзора по обеспечению охраны общественного порядка при принудительном доставлении гражданина 1963 г. р. в медицинское учреждение на машине скорой помощи. На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ № 40 гражданин отреагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения не обошлось", - сообщил Горелых, уточнив, что инцидент произошел 18 апреля.

Он добавил, что прибывший наряд группы немедленного реагирования территориального ОВД задержал дебошира. "Пострадавшему полицейскому не потребовалась госпитализация", - отметил Горелых.

По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка. "История может закончиться возбуждением уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - пояснил Горелых.