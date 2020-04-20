Stenograffia начала сбор портфолио художников для фестиваля, несмотря на пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы Международного фестиваля уличного искусства Stenograffia объявили сбор портфолио художников, желающих принять участие в нем. Они рассчитывают, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, фестиваль в этом году снова предоставит возможность художникам создать свой арт-объект на "международной стрит-арт сцене" в Екатеринбурге, сообщила в понедельник пресс-служба мероприятия.

"Международный фестиваль уличного искусства Stenograffia <...> открывает прием портфолио от художников на 2020 год. <...> Фестиваль в 11-й раз предоставит возможность художникам создать свой арт-объект на международной стрит-арт сцене. <...> Портфолио принимаются до 8 мая, результаты будут объявлены 22 мая. <...> Команда фестиваля будет ждать скорейшего разрешения ситуации [с коронавирусом] и авторов-победителей в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Портфолио будут приниматься онлайн на платформе VK TALENTS в социальной сети "Вконтакте". "Все портфолио будут оцениваться <...> по качеству исполнения проектов, умению работать с контекстом городской среды и новизне идей. Художники, прошедшие отбор, получат все необходимое для реализации идеи: поверхность, материалы, а также покрытие всех организационных расходов, включая трансфер и проживание, встречи с известными уличными художниками и экспертами стрит-арта, возможность попасть в каталог уличного искусства", - отметили в пресс-службе.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации проектов молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".