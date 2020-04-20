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Ямальским таксистам отменили плату за лицензии

Общий порядок выдачи разрешения не изменился, подать документы можно дистанционно

ТАСС, 20 апреля. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняло решение об отмене платы за лицензии на перевозку пассажиров для таксистов. Данная мера направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Решение об отмене платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также переоформление и выдачу дубликата документа принято постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Общий порядок выдачи разрешения не изменился", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перечень необходимых документов для получения лицензии также остался прежним. "Подать документы можно дистанционно", - добавили в ведомстве.

С января 2013 года в регионе была установлена плата за разрешения на перевозку пассажиров и багажа в размере 2600 рублей, с апреля этого же года - 6000 рублей. С сентября 2014 года плата снижена до 3000 рублей, а с января 2015 увеличена до 3750 рублей. Снижение платы до 250 рублей с января 2018 года позволило практически в два раза увеличить количество выданных разрешений по сравнению с 2017 годом.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 862 действующих разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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