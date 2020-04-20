В Тюменской области зафиксирован подъем воды в реке Ишим

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Подъем уровня воды зафиксирован в реке Ишим около населенного пункта Казанское Тюменской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Тюменской области на реке Ишим на текущий момент наблюдается подъем уровня воды с возможным достижением опасных явлений у населенного пункта Казанское. Уровень реки на данном участке - 736 см при критическом уровне 850 см", - сказали в ведомстве.

Подтопленных населенных пунктов пока нет. Половодье достигнет пика, по данным МЧС, 24-25 апреля. В случае ухудшения обстановки к реагированию готовы 142 человек, 23 единицы техники и четыре плавсредства.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области при наихудшем сценарии весеннего половодья в зоне возможного затопления может оказаться 141 населенный пункт в 17 муниципальных районах - это более 3,6 тыс. жилых домов и более 4,2 тыс. садовых участков, а также 14 социально значимых объектов и 11 объектов экономики и жизнеобеспечения.