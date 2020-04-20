Свердловская область первая на Урале ограничила продажу алкоголя на время пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Продажа алкоголя в Свердловской области будет ограничена из-за коронавируса, жители региона смогут покупать его только с 10:00 до 19:00 местного времени, говорится в сообщении, распространенном в понедельник оперативным штабом региона по борьбе с инфекцией.

Регион является первым в Уральском федеральном округе, который ввел подобные ограничения. Раньше было можно покупать алкоголь с 8:00 до 23:00 местного времени.