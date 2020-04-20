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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловская область первая на Урале ограничила продажу алкоголя на время пандемии

Жители региона смогут покупать его только с 10:00 до 19:00 местного времени
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Продажа алкоголя в Свердловской области будет ограничена из-за коронавируса, жители региона смогут покупать его только с 10:00 до 19:00 местного времени, говорится в сообщении, распространенном в понедельник оперативным штабом региона по борьбе с инфекцией.

Регион является первым в Уральском федеральном округе, который ввел подобные ограничения. Раньше было можно покупать алкоголь с 8:00 до 23:00 местного времени.

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"Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории Свердловской области. Теперь можно торговать спиртным только с 10:00 до 19:00. За исполнением меры будет установлен тщательный контроль", - говорится в сообщении по итогам выступления губернатора на на заседании регионального оперативного штаба.

В Свердловской области зарегистрировано 149 случаев коронавируса, выздоровели и выписаны 55 человек, один человек умер. На данный момент состояние девяти человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные - в удовлетворительном состоянии.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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