В Екатеринбурге выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Первые штрафы за нарушение указа губернатора Свердловской области о профилактике и устранении последствий распространения коронавирусной инфекции назначены мировыми судьями в Екатеринбурге. Всего оштрафованы три жителя Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник.

"Мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского района города Екатеринбурга оштрафовал на 3 тысячи рублей екатеринбуржца, задержавшегося в компании знакомых. Днем 11 апреля органы правопорядка в Екатеринбурге проводили рейд на предмет исполнения указа губернатора Свердловской области о необходимости соблюдения режима самоизоляции в рамках профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции. На ул. Бебеля патруль заметил троих мужчин, распивавших водку. В отношении компании были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд, сегодня мировым судьей был рассмотрен материал в отношении одного из участников той группы", - говорится в сообщении.