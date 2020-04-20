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Пандемия коронавируса нового типа

В Екатеринбурге выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции

Один из жителей города был оштрафован после того, как поехал в другой микрорайон на свидание с девушкой
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© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Первые штрафы за нарушение указа губернатора Свердловской области о профилактике и устранении последствий распространения коронавирусной инфекции назначены мировыми судьями в Екатеринбурге. Всего оштрафованы три жителя Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в понедельник.

"Мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского района города Екатеринбурга оштрафовал на 3 тысячи рублей екатеринбуржца, задержавшегося в компании знакомых. Днем 11 апреля органы правопорядка в Екатеринбурге проводили рейд на предмет исполнения указа губернатора Свердловской области о необходимости соблюдения режима самоизоляции в рамках профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции. На ул. Бебеля патруль заметил троих мужчин, распивавших водку. В отношении компании были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд, сегодня мировым судьей был рассмотрен материал в отношении одного из участников той группы", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что протоколы в отношении остальных участников группы будут рассмотрены позже.

Кроме того, в понедельник в Кировском районе Екатеринбурга мировыми судьями рассмотрено два протокола в отношении екатеринбуржцев, находившихся на улице без уважительных причин. По данным пресс-службы, в первом случае к ответственности был привлечен мужчина, который 12 апреля поехал в другой микрорайон на свидание с девушкой. "Во втором случае на ул. Проезжей был выявлен мужчина, находившийся на улице в состоянии алкогольного опьянения и распивавший спиртные напитки. Обоим нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - уточнили в суде.

Режим домашней самоизоляции был введен губернатором Евгением Куйвашевым в Свердловской области 30 марта. 16 апреля глава региона заявил, что режим повышенной готовности в области введен бессрочно до специального указа о его отмене. По данным регионального оперативного штаба, на 20 апреля в Свердловской области подтверждено 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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