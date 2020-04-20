В Свердловской области заражены коронавирусом 16 медиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Шестнадцать медицинских сотрудников заразились коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

"У нас всего 16 медицинских работников инфицированы, все они находятся в удовлетворительном состоянии и получают лечение. В основном это средний и младший медицинский персонал, врачей у нас всего два", - сказал Цветков.

По данным на 20 апреля, в Свердловской области 149 заразившихся коронавирусной инфекцией. Состояние девяти человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. Выписано после выздоровления 55 человек, один пациент с коронавирусом умер.