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Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области заражены коронавирусом 16 медиков

Министр здравоохранения региона Андрей Цветков уточнил, что в основном это средний и младший медицинский персонал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Шестнадцать медицинских сотрудников заразились коронавирусной инфекцией в Свердловской области, сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

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"У нас всего 16 медицинских работников инфицированы, все они находятся в удовлетворительном состоянии и получают лечение. В основном это средний и младший медицинский персонал, врачей у нас всего два", - сказал Цветков.

По данным на 20 апреля, в Свердловской области 149 заразившихся коронавирусной инфекцией. Состояние девяти человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии. Выписано после выздоровления 55 человек, один пациент с коронавирусом умер.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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