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Участники парадов Победы в Сибири, Поволжье и на Урале отправлены обратно в части

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин уточнил, что торжественные построения для поздравлений пройдут 9 мая в каждом органе военного управления, соединения и части
Репетиция парада Победы в Екатеринбурге, 14 апреля 2020 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Репетиция парада Победы в Екатеринбурге, 14 апреля 2020 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие, которые были задействованы в репетициях парадов Победы в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, отправлены в места постоянной дислокации. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса. В связи с этим в свои части в ближайшее время вернутся участники предстоящего парада в Москве.

"Личный состав парадных расчетов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной дислокации. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения - тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранения на склады центра материально-технического обеспечения", - сказал Лапин.

Командующий уточнил, что торжественные построения для поздравлений пройдут 9 мая в каждом органе военного управления, соединения и части. "Во взаимодействии с органами местного самоуправления и исполнительной власти проведем возложение венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества. Для каждого ветерана создадим атмосферу праздника, проведем индивидуальные поздравления в максимально торжественной обстановке с соблюдением профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - добавил он.

Ранее в понедельник Лапин сообщил, что в округе ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны мини-парады в онлайн-формате. Под окнами домов ветеранов установят большие передвижные телеэкраны, на которых будут транслировать в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

Теги
РоссияЛапин, Александр Павлович
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