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75-летие Победы

Свердловские ветераны и труженики тыла получат выплаты к годовщине Победы до конца апреля

В департамента информационной политики региона отметили, что подавать заявления на их получение не нужно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Свердловские ветераны и труженики тыла до конца апреля получат единовременные выплаты, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы, говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

"До конца апреля все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Свердловской области, получат единовременные выплаты, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы. Подавать заявление на получение выплат не нужно, они производятся автоматически", - говорится в сообщении.

Согласно указу президента России Владимира Путина, по 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы погибших в период войны с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда". Выплата в размере 50 тысяч рублей предоставляется тем, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

В Свердловской области в соответствии с местной программой, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, получат ко Дню Победы единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Военнослужащим воинских частей, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", узникам концлагерей, а также детям погибших военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией предусмотрены выплаты в размере одной тысячи рублей. В региональном бюджете на эти цели заложено почти 82 млн рублей. Данную выплату должны получить более 66 тысяч человек.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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