{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Тюменский аэропорт сократил часы работы из-за снижения пассажиропотока

Объект будет открыт с 06:00 до 19:00 местного времени
Описание
© Максим Слуцкий/ТАСС

ТАСС, 20 апреля.  Международный аэропорт Рощино в Тюмени отменил круглосуточный режим работы из-за падения пассажиропотока в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он будет работать с 06:00 до 19:00 местного времени (с 04:00 до 17:00 мск), сообщил в понедельник оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

"Пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился по внутренним направлениям на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям - на 100%. В связи с этим график аэропорта изменен: здание работает с 06:00 до 19:00, ночью аэропорт закрыт", - говорится в сообщении. В аэропорту Рощино работает более 1,1 тыс. человек.

По данным штаба, за все время выдано более 2,5 тыс. постановлений, которые обязывают прилетевшего находиться на самоизоляции в течение двух недель. В Тюменской области зарегистрировано 254 случая заражения коронавирусом, 20 пациентов выздоровели, двое умерли.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга превысило 90
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил, что инфекция предварительно подтвердилась у 78 пациентов и врачей горбольницы №1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС