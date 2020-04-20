Тюменский аэропорт сократил часы работы из-за снижения пассажиропотока

ТАСС, 20 апреля. Международный аэропорт Рощино в Тюмени отменил круглосуточный режим работы из-за падения пассажиропотока в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он будет работать с 06:00 до 19:00 местного времени (с 04:00 до 17:00 мск), сообщил в понедельник оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

"Пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился по внутренним направлениям на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям - на 100%. В связи с этим график аэропорта изменен: здание работает с 06:00 до 19:00, ночью аэропорт закрыт", - говорится в сообщении. В аэропорту Рощино работает более 1,1 тыс. человек.

По данным штаба, за все время выдано более 2,5 тыс. постановлений, которые обязывают прилетевшего находиться на самоизоляции в течение двух недель. В Тюменской области зарегистрировано 254 случая заражения коронавирусом, 20 пациентов выздоровели, двое умерли.